Signa: è nato il comitato a sostegno dei cinque referendum dell’8 e 9 giugno

SIGNA – Si è costituito a Signa il comitato a sostegno dei cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno. Associazioni, realtà politiche e sindacali, semplici cittadini “hanno condiviso – si legge in una nota – l’obiettivo di costruire una mobilitazione ampia a sostegno dei referendum che toccano temi importanti per milioni di persone: stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, piena sicurezza nei luoghi di lavoro, più integrazione con la cittadinanza italiana”. Per mettere nero su bianco hanno partecipato alla riunione di costituzione del comitato Spi-Cgil, Anpi, l’associazione Exinea, l’associazione Vivere Castello, il circolo Stella Rossa, il circolo Colli Alti, il circolo Donizetti, il circolo Rinascita, la Sorms, il Gruppo trekking, il Partito Democratico, i Progressisti per Signa, il Partito della Rifondazione Comunista, la lista Signa domani e Sinistra italiana/AVS. Tina Bossoletti è stata unanimemente individuata come presidente del comitato. E ancora: “La costituzione del comitato non è un solo un passaggio organizzativo, è un atto collettivo di consapevolezza e responsabilità, è la risposta di chi non si rassegna all’ingiustizia, alla diseguaglianza e al silenzio, è il segnale che la partecipazione democratica è viva, ancora. Nei prossimi giorni inizierà la campagna informativa finalizzata alla diffusione dei contenuti dei cinque referendum e a favorire la partecipazione al voto”.