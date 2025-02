Signa è sempre più cardioprotetta: la Pubblica Assistenza inaugura la ventesima postazione DAE al cimitero di San Miniato

SIGNA – Inaugurata questa mattina la ventesima postazione pubblica di defibrillazione (DAE) nell’ambito del progetto “Signa ci sta a cuore” presso il cimitero di San Miniato a Signa. Postazione realizzata nell’ambito del progetto promosso dalla Pubblica Assistenza Signa, con il patrocinio del Comune, e che riguarda aree pubbliche (piazze e giardini), edifici pubblici (uffici pubblici, scuole, caserme) e sui veicoli della Polizia municipale. “La nostra associazione, a partire da dicembre 2018, ha avviato il progetto “Signa ci sta a cuore”, che ci vede coinvolti, con la collaborazione di enti, aziende e altre associazioni, per rendere il più possibile “cardioprotetto” il territorio comunale, tramite l’installazione di postazioni pubbliche munite di DAE e con la formazione-addestramento dei cittadini sulle modalità di utilizzo dell’apparecchio, sul funzionamento e corretta attivazione del Servizio 112/118 e sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base, – ha commentato Matteo Carrai, presidente della Pubblica Assistenza Signa – come per le altre postazioni pubbliche di Signa la nostra associazione si occuperà inoltre dei controlli periodici, delle verifiche e della manutenzione dei defibrillatori, affinchè anche questa nuova postazione sia sempre efficiente ed operativa”.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Giampiero Fossi, con gli assessori Marinella Fossi, Federico La Placa e Marcello Quaresima, membri del consiglio comunale, il parroco di Signa, don Matteo Ambu, e il comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli. Nutrita anche la rappresentanza di volontari della Pubblica Assistenza, con il labaro associativo, oltre a una delegazione dell’Avis Signa. “Siamo davvero soddisfatti di inaugurare la ventesima postazione pubblica di defibrillazione di Signa, grazie all’instancabile impegno dei volontari della Pubblica Assistenza, – ha detto il sindaco Fossi – oggi viene garantita la cardioprotezione di un luogo importante, quale è il cimitero, facendo ulteriormente crescere la rete di defibrillatori installati grazie alla Pubblica Assistenza sul nostro territorio: una rete fatta non solo di dispositivi ma anche di impegno civile e volontario, di passione ed entusiasmo nel realizzare qualcosa di bello e importante”.

Soddisfatto anche il comandante Caciolli, che ha ribadito l’importante percorso che in sette anni ha portato a realizzare a Signa ben 20 punti pubblici di defibrillazione: “Sosteniamo con convinzione questo importante progetto della Pubblica Assistenza, la Polizia municipale dispone di DAE su tutte le proprie auto e presto la Pubblica Assistenza installerà una postazione fissa anche nella nostra nuove sede”. “Per la ventesima postazione è stato individuato il cimitero di San Miniato: un luogo pubblico, distante dal centro abitato e di grandi dimensioni, dove non solo riposano i defunti ma dove spesso vi è un importante concentramento di persone, in occasione delle festività di novembre e durante tutto l’anno, soprattutto in occasione delle operazioni connesse allo svolgimento delle esequie, momenti molto delicati dove i rischi cardiovascolari possono essere anche amplificati dalla forte emotività delle circostanze, – ha aggiunto Carrai – la cronaca degli ultimi anni ha già registrato in Italia numerosi episodi di arresto cardiaco nei cimiteri, con alcuni cittadini salvati proprio grazie alla presenza nella struttura di un defibrillatore, speriamo che questo dispositivo non occorra mai ma, nella malaugurata eventualità, da oggi è presente ed operativo anche nel cimitero comunale di Signa”.

Trattandosi di un cimitero monumentale la Pubblica Assstenza si è preoccupata inoltre di ottenere tutte le autorizzazioni per l’installazione della postazione, anche dalla competente Soprintendenza per la tutela dei beni culturali e del paesaggio. La postazione, dotata di teca allarmata e predisposta per assicurare le migliori condizioni di temperatura, è munita di un defibrillatore semi-automatico (DAE) a disposizione di tutti in caso di necessità, che potrà essere utilizzato sotto la guida dell’operatore della Centrale Operativa 118. La nuova postazione è inserita nella mappa di tutti i defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale e georeferenziata nel sistema informatico della Centrale Operativa 118 Firenze – Prato.