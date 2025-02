Signa, la Polizia municipale si sposta nella nuova sede. Dal 25 febbraio operativi gli uffici in via Santelli

SIGNA – Per la Polizia municipale signese si avvicina a grandi passi il giorno dell’inaugurazione della nuova sede. Da domani, infatti, martedì 25 rfebbraio, gli uffici della Polizia Locale di Signa saranno operativi in via Santelli 9 a Signa e non più in via Giovanni XXIII. Con gli stessi orari di apertura martedì 8.30/12.30 15.00/17.30, […]