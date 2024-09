Signa piange Beppe Bonardi, una vita per lo sport e l’associazionismo

SIGNA – Una brutta notizia davvero. Ci ha lasciati oggi Giuseppe Bonardi, per tutti Beppe, ex presidente di Signa 1914, Ente Fiera e Pollicino, presidente onorario della sezione delle Signe Nesti-Pandolfini dei Veterani dello Sport. “Grande dirigente sportivo signese e nazionale – scrivono i “veterani” sulla loro pagina Facebook – sia in ambito calcistico che […]

SIGNA – Una brutta notizia davvero. Ci ha lasciati oggi Giuseppe Bonardi, per tutti Beppe, ex presidente di Signa 1914, Ente Fiera e Pollicino, presidente onorario della sezione delle Signe Nesti-Pandolfini dei Veterani dello Sport. “Grande dirigente sportivo signese e nazionale – scrivono i “veterani” sulla loro pagina Facebook – sia in ambito calcistico che tennistico. L’anno scorso era stato nominato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport “Ambasciatore U. N.V.S.”. La sezione Nesti-Pandolfini esprime alla famiglia Bonardi e al Signa 1914 le più sentite condoglianze”. Condoglianze a cui si associa ovviamente anche la redazione di Piananotizie che “saluta” Beppe con grande affetto.

“Comunichiamo con grande dolore – queste invece le parole della Pollicino Onlus – che il nostro presidente Beppe Bonardi ci ha lasciati. Un grande uomo, il cui insegnamento di solidarietà e di mettersi a disposizione per la nostra comunità sarà dalla nostra associazione portato avanti. Un forte abbraccio alla famiglia”.

“Ci ha lasciati un grande signese. La scomparsa di Beppe Bonardi – queste le parole del sindaco Giampiero Fossi – lascia nella nostra comunità un vuoto incolmabile. Da sempre innamorato di Signa ne ha, in ogni occasione, tenuto alto il nome nel campo imprenditoriale, sportivo, associativo. Indimenticabili per tutti noi gli anni passati alla guida dell’Ente Fiera. Nel dispiacere che adesso ci sta avvolgendo per lui una preghiera e un grazie profondo”.

(Notizia in aggiornamento)