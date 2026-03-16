Signa, Poggio a Caiano e Carmignano uniscono le forze: firmato il protocollo “Di Comune Accordo” 

SIGNA – Un impegno comune per valorizzare il territorio e costruire nuove opportunità di sviluppo. I Comuni di Signa, Poggio a Caiano e Carmignano (il sindaco Giampiero Fossi e gli assessori Piero Baroncelli e Dario Di Giacomo) hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Di Comune Accordo”, sancendo una collaborazione stabile fra le tre amministrazioni comunali con l’obiettivo […]

SIGNA – Un impegno comune per valorizzare il territorio e costruire nuove opportunità di sviluppo. I Comuni di Signa, Poggio a Caiano e Carmignano (il sindaco Giampiero Fossi e gli assessori Piero Baroncelli e Dario Di Giacomo) hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Di Comune Accordo”, sancendo una collaborazione stabile fra le tre amministrazioni comunali con l’obiettivo di promuovere insieme le risorse culturali, storiche e ambientali dell’area. L’accordo nasce infatti dalla consapevolezza che i tre territori condividono molto più di una semplice vicinanza geografica. Storia, paesaggio, tradizioni e identità culturale costituiscono un patrimonio comune che le amministrazioni hanno scelto di valorizzare attraverso un lavoro coordinato e una visione condivisa. Con questa intesa i Comuni “si impegnano a superare i confini amministrativi e a lavorare come un’unica rete territoriale, rafforzando la capacità di promuovere il territorio e di sviluppare progetti condivisi”.

L’unione fra i tre Comuni punta, in particolare, a costruire strategie condivise per rendere l’area più attrattiva, mettendo in rete i luoghi di interesse storico, i percorsi naturalistici, le tradizioni locali e le eccellenze produttive. L’obiettivo è creare una proposta territoriale più forte e riconoscibile, capace di valorizzare le peculiarità locali e allo stesso tempo di presentarsi come un sistema integrato. Il protocollo ha una durata di tre anni, rinnovabile, e rappresenta il punto di partenza per avviare iniziative comuni nel campo della promozione territoriale, della valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico e dello sviluppo di forme di turismo sostenibile. Tra le priorità c’è anche la costruzione di un’immagine coordinata dei tre territori, attraverso progetti condivisi e attività di promozione congiunta.

Un ruolo centrale sarà affidato anche al tessuto associativo, considerato una risorsa fondamentale per la vita delle comunità. Le amministrazioni intendono infatti “rafforzare la collaborazione con le associazioni locali, favorendo iniziative comuni, scambi tra i territori e una maggiore partecipazione agli eventi e alle manifestazioni. Con “Di Comune Accordo” i tre Comuni avviano quindi un percorso di collaborazione strutturata che punta a trasformare le affinità storiche e territoriali in una vera strategia condivisa di crescita, promozione e valorizzazione dell’intero territorio”.