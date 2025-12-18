Signa, sosta a pagamento: le tariffe restano invariate. “Più opportunità con abbonamenti e strumenti digitali” 

SIGNA – Le tariffe della sosta a pagamento nel Comune di Signa restano invariate. Il sistema di regolazione della sosta, articolato nelle quattro aree blu, rossa, verde e gialla, spiegano dal Comune, “continua a garantire una gestione equilibrata degli spazi pubblici, rispondendo alle esigenze di residenti, lavoratori, attività economiche e visitatori. Accanto alle tariffe orarie già note, l’amministrazione comunale invita a valorizzare le opportunità offerte dagli abbonamenti e dagli strumenti digitali, che consentono una gestione più semplice, flessibile ed economica della sosta”. L’area blu, attiva dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 e comprendente strade come via Bruno Buozzi e via della Stazione, prevede una tariffa minima di 0,30 euro, 1,20 euro per la prima e la seconda ora e 1,50 euro dalla terza in poi. Sono disponibili un abbonamento giornaliero da 8 euro e un abbonamento mensile da 30 euro, valido per chiunque, pari a circa un euro al giorno. In piazza Ugo Pratelli è prevista una gratuità di 30 minuti, utilizzabile una sola volta al giorno tramite parcometro. L’area rossa comprende piazza Cavour e piazza della Stazione ed è caratterizzata da una maggiore rotazione dei veicoli. Le tariffe, attive dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30, prevedono una tariffa minima di 0,50 euro; la prima ora costa 2 euro, la seconda 2,50 euro e dalla terza in poi 3 euro. La tariffa giornaliera è di 15 euro. È prevista una sosta gratuita di 15 minuti, una volta al giorno, tramite parcometro.

L’area verde è attiva tutti i giorni 24 ore su 24 dal 1 aprile al 31 ottobre in via Arte della Paglia e via dei Renai. La tariffa oraria è di 1,20 euro, con minimo di 0,30 euro. Sono previste fasce da 5 euro nelle finestre orarie 8–14, 14–20 e 20–23.59, oltre a una tariffa giornaliera da 7 euro. È confermata una fascia di gratuità dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 15 alle 17. L’area gialla, pensata in particolare per residenti e lavoratori e attiva dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30, comprende vie come via della Manifattura e piazza Enzo Desideri. La tariffa minima è di 0,20 euro; le prime tre ore costano 0,70 euro ciascuna e dalla quarta ora il costo è di 1 euro. La tariffa giornaliera è di 5 euro ed è disponibile un abbonamento mensile da 30 euro. Anche in quest’area è prevista una sosta gratuita di 15 minuti, una volta al giorno, tramite parcometro. “Il sistema tariffario – spiega il comandante della Polizia locale Fabio Caciolli – è strutturato per offrire diverse possibilità di utilizzo, con un’attenzione particolare a chi parcheggia con frequenza. Gli abbonamenti rappresentano una soluzione conveniente e semplice, mentre l’uso delle App consente di pagare solo il tempo effettivamente utilizzato, evitando sprechi e dimenticanze”.

Parallelamente, viene incentivato l’utilizzo delle App per la sosta sulle strisce blu. Le piattaforme disponibili, tra cui Csc Parking, Dropticket, Easypark, Telepass Pay, MyCicero, Tabnet e, a breve, Be Move, “permettono di avviare, interrompere o prolungare la sosta direttamente dallo smartphone, pagare esclusivamente i minuti realmente utilizzati, ricevere notifiche automatiche ed eliminare l’uso del contante. In particolare, l’app Csc è priva di costi aggiuntivi per l’utente. È inoltre disponibile online un video tutorial che illustra le modalità di registrazione della targa e l’utilizzo del servizio. Le gratuità restano attivabili esclusivamente tramite parcometro, una sola volta al giorno per veicolo. “Favorire l’uso della tecnologia – aggiunge l’assessore alla Polizia locale Eleonora Chiavetta – significa offrire ai cittadini strumenti concreti per risparmiare tempo e denaro. Abbonamenti e app consentono una gestione più serena della sosta quotidiana, riducendo disagi e sanzioni e rendendo il servizio più vicino alle reali esigenze delle persone. L’amministrazione comunale sta lavorando a una mappatura del territorio per valutare le aree più sensibili della città che potrebbero necessitare, nel tempo, di una diversa definizione degli stalli e degli spazi di sosta, così da rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze di residenti, attività e flussi di mobilità”.

Per agevolare ulteriormente gli utenti, è disponibile online un video tutorial dedicato alla App Csc Parking, che illustra in modo semplice e immediato come registrare la targa del veicolo e utilizzare il servizio per il pagamento della sosta direttamente dallo smartphone. In pochi passaggi è possibile acquisire familiarità con il sistema e gestire la sosta in maniera pratica e intuitiva. La Polizia locale di Signa ricorda, inoltre, che le soste gratuite restano attivabili esclusivamente tramite parcometro e possono essere utilizzate una sola volta al giorno per ciascun veicolo.