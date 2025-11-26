Simoni (Lega): “Verso le elezioni comunali del 2026 in Toscana: primo obiettivo una lista unica del centrodestra”

PRATO – “Parte da Prato la “fase di ascolto” della Lega verso le comunali 2026 in Toscana. Primo obiettivo realizzare una lista unica del centrodestra”: a dirlo è il capogruppo Lega in Consiglio regionale, Massimiliano Simoni, che poi spiega: “Insieme a Claudiu Stanasel, il candidato più votato della Lega a Prato alle ultime regionali e già vicepresidente del consiglio comunale a Prato, e a Luis Micheli Clavier, segretario comunale della Lega, abbiamo dato il via al “Tour della Lega” nei Comuni al voto nel 2026 per lanciare una importante “fase di ascolto” e potenziare il radicamento del partito nei territori proponendo progetti nuovi destinati al coinvolgimento delle varie realtà civiche e di tutti coloro che credono e vogliono “una Prato diversa” senza false promesse o sogni irrealizzabili come sono stati quelli annunciati fino ad oggi dagli ex sindaci Pd Matteo Biffoni e Ilaria Bugetti“.

“Il primo obiettivo – prosegue Simoni – che vogliamo darci come Lega è quello di realizzare per Prato, ma anche negli altri Comuni al voto, innanzitutto una unica lista di tutte le forze del centrodestra per partire subito verso il voto 2026 con un programma unitario collegato a un candidato sindaco che sappia, partendo dalla politica locale, produrre soluzioni concrete per far rialzare Prato, ormai da troppo tempo in ginocchio, a causa della sinistra. Crediamo infatti che sia giunto il momento di guardare al futuro con donne e uomini di Centrodestra che pensino innanzitutto al bene delle loro comunità andando al di là delle singole e seppur giuste bandiere di partito. Il 2026 sarà un’occasione importante per ribadire l’importanza dei nostri valori e della nostra idea di politica di governo laddove soprattutto ci presentiamo per modificare lo “status quo”…”.

“Ringrazio il capogruppo regionale della Lega Massimiliano Simoni – afferma Claudiu Stanasel – per avere scelto Prato come punto di partenza del suo tour e della nuova fase d’ascolto della Lega in vista delle elezioni comunali del 2026. Condivido pienamente l’idea di costruire una lista unica di tutto il centrodestra che rappresenta la naturale prosecuzione del percorso unitario che, da oltre due mesi, stiamo portando avanti a Prato insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un percorso che sta dando risultati politici importanti, rafforzando la nostra coalizione e creando le basi per presentarci ai pratesi uniti, credibili e determinati a cambiare davvero la città dopo anni di immobilismo della sinistra. La Lega di Prato sta vivendo una fase di crescita evidente: aumentano i tesserati, aumentano i consensi, cresce la partecipazione e cresce anche l’entusiasmo. Abbiamo il movimento giovanile più numeroso di tutta la Lega Toscana, un dato che testimonia la capacità del nostro progetto politico di attrarre energie nuove, competenze e voglia di costruire”. “Siamo certi – conclude Simoni – che la proposta di un “Listone” unico di tutto il centrodestra possa essere per Prato, ma non solo, un’opportunità unica e seria e un primo “mattoncino” di una nuova casa aperta a tutti senza distinguo inutili. La Lega ancora una volta è pronta per fare la sua parte, con rinnovato entusiasmo e trascinata dai suoi militanti e simpatizzanti”.