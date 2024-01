“Simulacra”, martedì 9 si inaugura la mostra fotografica di Pietro Schillacci e Roberto Pupi

FIRENZE – In concomitanza con Pitti Immagine Uomo gennaio 2024, si inaugura martedì 9 gennaio alle 18, presso la Galleria Immaginaria-Libreria Einaudi, in via Guelfa 22a/r, la mostra fotografica dal titolo “Simulacra”, di Pietro Schillaci e Roberto Pupi. Sono trenta scatti di varie dimensioni che narrano, con immagini zoomate, la trasmutazione di oggetti divenuti appunto […]

FIRENZE – In concomitanza con Pitti Immagine Uomo gennaio 2024, si inaugura martedì 9 gennaio alle 18, presso la Galleria Immaginaria-Libreria Einaudi, in via Guelfa 22a/r, la mostra fotografica dal titolo “Simulacra”, di Pietro Schillaci e Roberto Pupi. Sono trenta scatti di varie dimensioni che narrano, con immagini zoomate, la trasmutazione di oggetti divenuti appunto simulacro di se stessi. In una osservazione minuziosa di stoffe e altri soggetti, prestati in parte da collezioni private della fashion stilist Erika Costa. Dettagli di tali opere trasformati in foto-sculture che troveremo sospesi al soffitto. Alla mostra “Simulacra” interverranno Ippolita Morgese, paleografa, e Piero Palmerini, architetto. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, è chiusa la domenica