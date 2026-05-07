Sindaco, assessore e dirigente scolastica: il pranzo è insieme agli studenti. “Un’occasione di condivisione e un momento educativo”        

LASTRA A SIGNA – Il pranzo insieme agli alunni e studenti come momento di condivisione, scambio, confronto e valorizzazione dei progetti che riguardano l’educazione alimentare. Si sono conclusi ieri con l’appuntamento alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci il ciclo di incontri che il sindaco Emanuele Caporaso, insieme all’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli e alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni, hanno svolto nelle mense delle scuole del territorio. Tre incontri dove i rappresentanti della scuola e del Comune hanno mangiato con i bambini del polo 0-6 di Malmantile, che il lunedì pranzano insieme grazie ad un progetto educativo che prevede, tra le altre cose, anche il servirsi da soli a tavola e sparecchiare il pasto, con l’obiettivo della riduzione degli sprechi, dell’autonomia del bambino e dell’educazione alimentare. Successivamente hanno pranzato insieme agli alunni della scuola primaria di Ginestra Fiorentina, dove anche qui è presente il pasto educativo, e per ultimo sindaco, assessore e dirigente hanno pranzato insieme agli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, in particolare con la classe dove è attivo l’indirizzo di curvatura sportiva. Qui il pasto è bilanciato in relazione alle ore di attività sportiva che gli studenti svolgono all’interno del percorso: quindi carboidrati alle 12 e proteine e verdure alle 14.

“Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Caporaso – ha voluto essere un’occasione pensata per conoscere i vari progetti educativi riguardanti l’educazione alimentare attivi nelle nostre scuole e allo stesso tempo di condivisione del pranzo insieme a studenti e alunni: un momento che ha assunto anche il significato di scambio e conoscenza reciproca”. “Sono state tutte e tre delle ottime occasioni – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli – per rendersi conto quanto il momento del pranzo, declinato nelle diverse modalità a seconda dell’età degli alunni e delle dinamiche del pranzo tradizionale e di quello educativo, rappresenta davvero per i nostri bambini e ragazzi, un momento di crescita e di socialità quotidiana non scontata che ho sempre immaginato ma che adesso è diventata certezza”. La dirigente scolastica Eleonora Marchionni ha sottolineato infine “l’importanza del pranzo educativo non solo per il benessere e la salute del bambino ma perché costituisce una parte fondamentale del progetto educativo e pedagogico della scuola”.