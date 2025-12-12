Sinistra Italiana-Avs raccoglie le firme per “Non più di 20 per classe”

SESTO FIORENTINO – Sabato 13 dicembre Sinistra Italiana-Avs sarà in via Cavallotti dalle 9 alle 13 per raccogliere le firme sulla proposta di legge “Non più di 20 per classe”. “I punti della proposta – spiega SI-Avs – sono: massimo 20 studenti per classe, massimo 18 studenti se è presente un’alunna o un alunno con disabilità, massimo 15 studenti se nella classe sono presenti più alunni o alunne con disabilità, maggiore attenzione al Sud e alle aree interne, per recuperare il gap negli apprendimenti e contrastare lo spopolamento, più forza nel contrasto dell’abbandono scolastico e maggiore benessere psicologico per studenti e studentesse, basta accorpamenti e chiusure di interi plessi: prevediamo un dirigente scolastico ogni 400 studenti e uno ogni 200 studenti nelle piccole isole e nei comuni montani, aumento del personale ATA per garantire sorveglianza e assistenza in ogni area degli edifici scolastici, riduzione del finanziamento alle scuole private”.