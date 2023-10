Sinistra Italiana Firenze a congresso, ampia adesione al documento Fratoianni 

FIRENZE – Si è tenuto sabato scorso a Firenze, nei locali del Circolo Arci Le Torri, il congresso provinciale di Sinistra Italiana. L’assemblea, come spiega la presidenza del congresso di Sinistra Italiana Firenze. “era convocata per la votazione dei due documenti congressuali presentati a livello nazionale e per la contestuale elezione dei delegati ai congressi […]

FIRENZE – Si è tenuto sabato scorso a Firenze, nei locali del Circolo Arci Le Torri, il congresso provinciale di Sinistra Italiana. L’assemblea, come spiega la presidenza del congresso di Sinistra Italiana Firenze. “era convocata per la votazione dei due documenti congressuali presentati a livello nazionale e per la contestuale elezione dei delegati ai congressi regionale e nazionale, quest’ultimo previsto per i prossimi 24, 25 e 26 novembre a Perugia. Con l’apertura della fase congressuale, sono stati dichiarati decaduti gli organismi statutari e nominata una presidenza costituita da Lorenzo Falchi, Clelia Li Vigni e Nicola Ferraro. Al termine della discussione sono stati posti in votazione i due documenti congressuali “Diritti al futuro”, primo firmatario Nicola Fratoianni, e “Serve un’alternativa, per costruirla serve la sinistra”, primo firmatario Stefano Ciccone. Il documento “Diritti al futuro” ha ottenuto il 96% delle preferenze, confermando l’adesione del partito fiorentino alla linea politica della segreteria nazionale uscente. Dopo il congresso nazionale, l’assemblea sarà convocata nella medesima composizione per l’elezione degli organismi dirigenti locali. La presidenza avvierà questa seconda fase nel più breve tempo possibile, così da far ripartire immediatamente il lavoro del partito sul territorio. Le prossime scadenze elettorali vedranno Sinistra Italiana impegnata in tutti i comuni al voto nella costruzione di proposte di cambiamento”.