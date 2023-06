Sinistra Italiana “La manovra da 4 milioni di euro mette a disposizione risorse per la città”

SESTO FIORENTINO – La manovra di bilancio approvata in consiglio da 4 milioni di euro, è “un atto importante perché mette subito a disposizione risorse utili per la nostra città”, lo dice in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino. “Ripristiniamo, con una prima tranche di finanziamento, il contributo affitti, una misura fondamentale per decine di […]

SESTO FIORENTINO – La manovra di bilancio approvata in consiglio da 4 milioni di euro, è “un atto importante perché mette subito a disposizione risorse utili per la nostra città”, lo dice in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino.

“Ripristiniamo, con una prima tranche di finanziamento, il contributo affitti, una misura fondamentale per decine di famiglie sestesi che il governo Meloni ha cancellato, – prosegue la nota – mostrando una volta in più il totale disinteresse della destra per i veri problemi delle persone. Scegliamo di dare certezze, di mantenere un aiuto che consideriamo fondamentale per il pieno soddisfacimento del diritto alla casa, mettendo a disposizione 150.000 euro.

Investiamo in futuro con 300.000 euro in questa manovra dando risorse all’efficientamento energetico e alla ristrutturazione degli alloggi ERP, una misura che tiene insieme sia l’attenzione all’ambiente che la necessità di garantire il diritto all’abitare, unendo giustizia sociale e ambientale, uno dei capisaldi di questa amministrazione”.

Con lo stanziamento di 800.000 euro per la ristrutturazione delle scuole, prosegue SI “stanziare questi soldi adesso servirà a consentire alle scuole di arrivare ad inizio anno scolastico con strutture adeguate e pronte ad accogliere gli studenti. Senza contare gli importanti fondi che sono stati messi a disposizione sia per la riapertura della Lucciola, sia per gli eventi che animeranno la città nei prossimi mesi”.

“Davanti al governo Meloni che ignora la realtà, che strizza l’occhio solo a chi è ricco e che ignora chi è in condizioni di povertà, – conclude SI – che parla in relazione alle tasse di “pizzo di Stato”, Sinistra Italiana risponde con la politica e la buona amministrazione”.