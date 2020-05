Sinistra Italiana: “Primo maggio 2020, sempre e ancora di più festa dei lavoratori”

CAMPI BISENZIO – “Chiedere di festeggiare il 1 maggio, la festa dei lavoratori, anche in questo anno così orribile e terribile, per il mondo, per l’Europa e per l’Italia non deve sembrare un atteggiamento celebrativo fuori luogo”. E’ questo “l’incipit” dell’intervento di Sinistra Italiana di Campi Bisenzio in merito al 1 maggio inviato alla nostra redazione. “Crediamo al contrario che ancora di più sia da evidenziare una data che da momento di gioia universale, per omaggiare il lavoro e i lavoratori, quest’anno può e deve essere un momento della riflessione collettiva su cosa il lavoro è per i popoli; quale significato ha viverlo o non poterlo svolgere; quali le ripercussioni, sui lavoratori, sulle famiglie, sull’economia produce quanto viene a mancare e non si crea, nel momento che il futuro si presenta incerto, produce timore, ansia, vera preoccupazione”. E ancora: “E allora festeggiamolo. Facciamolo in modo attivo, responsabile. Pensiamo che molte delle scelte di economia fatte in questi anni – dove il liberismo spinto è stato accompagnato da leggi che hanno voluto colpire i diritti di chi lavora – hanno prodotto violenza vera nella vita di chi nel lavoro crede come strumento di emancipazione e sostentamento; di chi lo fa con coscienza; di tutti coloro che nelle garanzie di un lavoro stabile hanno costruito il loro progetto di vita ed affetti. Festeggiamo le lotte di chi difende il proprio posto di lavoro, quelli che non vogliono essere sfruttati perché sanno di dare onestamente il loro contributo a una società più giusta e coloro che avendolo perso sperano di ritrovarlo”.

“Festeggiamo i sindacati dei lavoratori. Ringraziamoli per la loro attività continua nelle aziende, nelle vertenze e nel sostegno responsabile ed accorto per affermare, diritti sempre in pericolo: rafforziamoli nel loro ruolo. E con loro i sindacati dei pensionati per la preziosa opera di assistenza, informazione e guida a sostegno di tutti i cittadini. Il più caro e profondo ringraziamento quest’anno lo dobbiamo a tutti i lavoratori della sanità pubblica, dei servizi logistici, della protezione civile, delle forze armate, ai volontari che in questo periodo hanno affrontato una situazione pericolosa, faticosa e di grande risposta civile, combattendo in prima linea per assistere le persone e sconfiggere questa pesante pandemia. Un abbraccio ai familiari di tutti coloro che per salvare vite ci hanno donato la loro. Sia questo primo maggio una giornata di riflessione e di lotta per il lavoro in tutte le sue forme, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, per gli investimenti in strutture, tecnologie e persone sufficienti per non dovere più soffrire nel pensare che i tagli pubblici a favore del profitto privato sono in gran parte colpevoli di ciò che è successo. Per quanto ci riguarda noi cercheremo di fare la nostra parte. A tutti un buon 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori”.