Sinistra per Calenzano: due incontri con la giunta e i cittadini

CALENZANO – Con due iniziative al Colle e a Settimello prosegue l’attività di confronto con la cittadinanza promossa dall’Associazione Sinistra per Calenzano. Dopo gli sportelli d’ascolto organizzati nei giorni scorsi a La Chiusa e Carraia, saranno le Sezioni “Centro” ed “E. Calzolari – Settimello” a dare vita ai prossimi appuntamenti sul territorio. Domenica 24 maggio, […]

CALENZANO – Con due iniziative al Colle e a Settimello prosegue l’attività di confronto con la cittadinanza promossa dall’Associazione Sinistra per Calenzano. Dopo gli sportelli d’ascolto organizzati nei giorni scorsi a La Chiusa e Carraia, saranno le Sezioni “Centro” ed “E. Calzolari – Settimello” a dare vita ai prossimi appuntamenti sul territorio. Domenica 24 maggio, alle 10.30, l’appuntamento è all’incrocio fra via del Colle e via delle Vigne, per discutere degli interventi previsti in zona con un focus sui lavori per la realizzazione dell’elettrodotto Terna, insieme al sindaco Giuseppe Carovani e al capogruppo Matteo Montecchi. Alle 18 di martedì 26 maggio, al Circolo Arci La Vedetta, si svolgerà invece un’iniziativa dedicata sia agli interventi manutentivi locali che all’apertura di un confronto con i residenti sulle possibili prospettive per il futuro della vecchia sede della scuola materna Munari; saranno presenti il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone e la referente di sezione Mary Sarri.