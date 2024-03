Sinistra per Calenzano “scarsa manutenzione del territorio e risposte che arrivano in ritardo”

CALENZANO – Scarsa manutenzione del territorio e risposte che tardano ad arrivare: Sinistra per Calenzano fa il punto su quanto è stato fatto e non fatto dall’amministrazione comunale. “Non occorrono grandi progetti e promesse – dice Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica a sostegno di Giuseppe Carovani sindaco – occorre un […]

CALENZANO – Scarsa manutenzione del territorio e risposte che tardano ad arrivare: Sinistra per Calenzano fa il punto su quanto è stato fatto e non fatto dall’amministrazione comunale. “Non occorrono grandi progetti e promesse – dice Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica a sostegno di Giuseppe Carovani sindaco – occorre un impegno costante e mirato a partire dalle piccole cose, limitando i disagi e permettendo a tutti di usufruire nel miglior modo possibile del tanto patrimonio comune che abbiamo a disposizione”.

“Sul nostro territorio possiamo ‘ammirare’ transenne e buche che hanno festeggiato purtroppo più di un compleanno, una tendenza che va sicuramente invertita. – sottolinea la nota di Sinistra per Calenzano – Non è accettabile che per riposizionare un cartello, tappare una buca, riparare un gioco o una panchina debbano passare dei mesi. Prevedere una manutenzione costante permette inoltre di risparmiare risorse nel lungo periodo. Un esempio su tutti è quello dei giochi nei giardini pubblici: programmare manutenzioni e sostituzioni graduali avrebbe permesso di non lasciare sguarniti diversi giardini pubblici in giro per il territorio comunale”. La domanda che si pone il gruppo di opposizione è “cosa possiamo fare per cambiare questo stato delle cose e riuscire a limitare i disagi? Innanzi tutto, occorre mettere in condizione gli uffici comunali di poter svolgere al meglio il proprio lavoro: pensionamenti e trasferimenti hanno ridotto numericamente le risorse a disposizione del Comune, e quindi occorre attivare concorsi pubblici finalizzati alle assunzioni per colmare le situazioni di carenza nell’organico”.

Secondo Sinistra per Calenzano è “necessario rafforzare il personale valutando anche l’assunzione di operatori specializzati in grado di svolgere interventi di manutenzione ordinaria che possano dare risposte rapide a situazioni di disagio che si possono creare quotidianamente”. Aumentare il personale “permetterebbe anche un maggior controllo sui lavori presi in carico dalle ditte appaltatrici e magari un’inversione di tendenza rispetto alle esternalizzazioni dei servizi, una moda che alla lunga ne ha abbassato il livello in vari ambiti”. Nel caso in cui non fosse possibile, prosegue Sinistra per Calenzano “occorre che convenzioni e appalti siano valutati e contrattualizzati con molta precisione: un ambito particolare, ad esempio, è quello della manutenzione del verde, dagli sfalci dell’erba alla manutenzione delle piante ad alto fusto. Questo è un settore che merita una specifica cura, sia per la sicurezza del cittadino sia per i benefici che parchi, giardini e alberature sane portano alle persone nel contesto urbano. Per tale motivo anche una maggiore attenzione alle nuove piantumazioni è fondamentale, sia per la loro importanza, sia per evitare uno spreco di risorse”.