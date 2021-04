Sinistra per Calenzano “Ultimi giorni per la raccolta firme contro le nuove edificazioni”

CALENZANO – Si chiude questa settimana la raccolta firme di Sinistra per Calenzano contro le nuove edificazioni su suolo vergine nell’area di Fibbiana e su via dei Prati. Gli appuntamenti con i banchini di Sinistra per Calenzano, in preparazione della scadenza per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale, fissata per il 26 aprile […]

CALENZANO – Si chiude questa settimana la raccolta firme di Sinistra per Calenzano contro le nuove edificazioni su suolo vergine nell’area di Fibbiana e su via dei Prati. Gli appuntamenti con i banchini di Sinistra per Calenzano, in preparazione della scadenza per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale, fissata per il 26 aprile sono aperi dalle 9 alle 13 mercoledì 21 aprile al mercato di Calenzano, venerdì 23 aprile al mercato di Settimello e sabato 24 aprile davanti alla Coop di via Giusti.

“Inoltre, per chi non potesse passare a firmare, l’Associazione – si legg nella nota di Sinistra per Calenzano – rimane a disposizione per fissare eventuali appuntamenti specifici: gli interessati ci possono contattare chiamando il 335-6455084 o scrivendoci alla mail lasinistrapercalenzano@gmail.com. Firmando le due osservazioni contribuirete a dare maggior valore alle critiche verso il Piano Operativo Comunale, e in particolar modo verso l’intenzione di consumare i pochi spazi verdi rimasti all’interno del tessuto urbano di Calenzano”.