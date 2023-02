“Smarrimento” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 4 marzo alle 21.15 al Teatro Manzoni va in scena il terzo spettacolo della stagione in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. “Smarrimento” è un monologo scritto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino e segna l’incontro artistico di due indiscutibili talenti del nostro teatro. “Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.

Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare. A teatro ha lavorato, fra gli altri, con Giorgio Barberio Corsetti, Giancarlo Cobelli, Filippo Timi, Valerio Binasco, Lucia Calamaro, Filippo Dini. Biglietti: intero 14 euro. Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 12 euro.

SMARRIMENTO uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino scene e luci Lucio Diana costumi Stefania Cempini MARCHE TEATRO "L unica gioia al mondo è cominciare." Cesare Pavese