Soccorsi, ritrovato escursionista disperso a Cavarzano

VERNIO – Si sono concluse alle prime luci dell’alba le complesse operazioni di ricerca dell’escursionista di 72 anni disperso nella zona di Cavarzano, nel Comune di Vernio. L’uomo è stato ritrovato nella notte, cosciente, ma con diversi traumi riportati in seguito ad una caduta, ed è stato successivamente recuperato con un elicottero dell’Aeronautica militare, abilitato al volo notturno, e trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Per le ricerche è stato messo in campo un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del fuoco, che hanno attivato il protocollo previsto per le persone disperse. Sul posto hanno operato le squadre ordinarie, le unità cinofile, il nucleo Sapr con i droni per la ricognizione dall’alto ed il personale specializzato nella localizzazione dei telefoni cellulari. Insieme a loro hanno lavorato il Soccorso alpino, i Carabinieri, la Vab locale, il personale del 118 e numerosi volontari del territorio, in un’azione corale che ha consentito di individuare l’escursionista e di portarlo in salvo. Sul posto erano presenti anche la moglie e i figli dell’uomo, che hanno seguito con apprensione tutte le fasi delle operazioni.

La sindaca di Vernio Maria Lucarini ha seguito personalmente le operazioni per gran parte della notte, rimanendo al fianco dei soccorritori. «Desidero esprimere il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questo intervento, che ha richiesto un grande dispiegamento di uomini e mezzi ed una perfetta collaborazione tra tutte le componenti del sistema di soccorso. Un grazie ai Vigili del fuoco, al Soccorso alpino, ai Carabinieri, al personale del 118, all’Aeronautica militare e a tutti gli operatori intervenuti, che hanno dimostrato ancora una volta competenza, professionalità e straordinario spirito di servizio. Un ringraziamento speciale – sottolinea la sindaca – va ai volontari del nostro territorio – Simone Cini, Diego Marchi, Alessandro Tozzini, Federico Morganti, Andrea Piacenti e Luca Nannini – il cui contributo è stato determinante. La loro conoscenza del territorio ha permesso di restringere rapidamente l’area delle ricerche e di supportare concretamente le squadre operative, contribuendo in maniera decisiva al buon esito dell’intervento». «Ringrazio inoltre – prosegue Lucarini – l’architetto Franco Querci per il prezioso lavoro di coordinamento delle operazioni del Soccorso alpino. A nome dell’intera comunità di Vernio rivolgo all’escursionista il nostro più sentito augurio di una pronta guarigione e un pensiero di vicinanza alla moglie e ai figli, che hanno vissuto ore di grande apprensione».

«Questa vicenda – conclude la sindaca – dimostra quanto siano preziose la preparazione dei soccorritori e la collaborazione della comunità locale. Colgo anche l’occasione per rivolgere un appello a tutti gli escursionisti: affrontate la montagna con prudenza, pianificate gli itinerari, evitate di partire da soli, scegliete le ore meno calde della giornata, seguite sempre i sentieri segnalati e informate qualcuno del percorso che intendete affrontare. Sono semplici accorgimenti che possono contribuire a prevenire situazioni di pericolo e a rendere più efficaci eventuali interventi di soccorso».