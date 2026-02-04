Social network: il 64% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minori

FIRENZE – Quasi il 64% dei fiorentini chiede una legge più restrittiva sull’uso dei social network da parte dei minori, a partire dalle norme varate in Francia, mentre meno del 3% si oppone a nuove limitazioni. È il dato più rilevante che emerge da un’indagine online promossa da MetaFirenze, community civica che raccoglie e analizza le opinioni dei cittadini su temi di attualità. All’indagine hanno partecipato 229 fiorentini nell’arco di 24 ore. Secondo i risultati, la maggioranza assoluta degli intervistati (63,8%) ritiene che l’uso dei social network da parte dei minori comporti più rischi che benefici, soprattutto in relazione a dipendenza digitale, esposizione a contenuti dannosi e possibili effetti negativi sulla salute mentale. Un ulteriore 33,6% esprime una posizione intermedia: favorevole a un rafforzamento delle regole, ma solo se accompagnato da un investimento strutturato in educazione digitale e da una maggiore responsabilizzazione delle famiglie. Resta minoritaria la posizione contraria, che riguarda appena il 2,6% dei partecipanti, per i quali le restrizioni normative non rappresentano uno strumento efficace sul piano educativo. Nel complesso, l’indagine evidenzia un orientamento chiaro e trasversale tra i cittadini fiorentini: emerge una richiesta diffusa di intervento pubblico per rafforzare la tutela dei minori online e per rendere le piattaforme digitali più responsabili. MetaFirenze, progetto promosso da Galli Torrini Comunicazione e Public Affair, è una piattaforma di confronto e una newsletter dedicata, con l’obiettivo di stimolare il dibattito pubblico e intercettare il sentiment dei cittadini su temi locali, nazionali e internazionali.