Sociale, il Comune di Carmignano trasferisce 840mila euro alla Società della Salute

CARMIGNANO – “Un trasferimento consistente, quasi il 6% delle uscite del nostro bilancio”: commenta così l’assessore alla salute e politiche sociali e vicesindaco Federico Migaldi l’atto con il quale il Comune “gira” alla Società della Salute 840mila euro per la gestione del complesso dei servizi sociosanitari. Un finanziamento fra l’altro incrementato di 10mila euro sul bilancio 2026 rispetto allo scorso anno. Assistenza agli anziani, residenze protette, minori e anziani con disabilità, non autosufficienza, strutture per donne sole con figli vittime di violenza: sono questi i capitoli che compongono la voce Società della Salute relativa a Carmignano e all’impegno finanziario dell’amministrazione. “Non lasciamo nessuno indietro. E non è un modo dire: l’impegno del Comune per sociale e salute è cresciuto nel tempo in termini finanziari e di qualità dei servizi”, aggiunge il sindaco Edoardo Prestanti. E in effetti, considerando l’insieme degli impegni, tra contributi a famiglie, per affitti, per trasporto sociale, per alunni disabili, lavori socialmente utili, tanto per citare i titoli più significativi, le risorse impiegate superano abbondantemente il milione di euro. “Il nostro obiettivo – aggiunge Migaldi – è preservare il senso di coesione della nostra comunità. Per questa ragione spendiamo tanto e la nostra politica sociale occupa tanto spazio nel bilancio”. All’orizzonte, peraltro, si staglia la non lontana apertura della “Casa della solidarietà”, il progetto di housing first della Società della Salute, in collaborazione con il Comune, nell’ex sede della Misericordia: otto appartenenti per persone fragili e in stato di forte marginalità.