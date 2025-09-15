Socialisti e indipendenti Lastra a Signa: “Elezioni regionali, noi saremo dalla parte di Giani”

LASTRA A SIGNA – Il movimento politico Socialisti e indipendenti Lastra a Signa si è costituito nel dicembre del 2020 raccogliendo, spiegano, “l’eredità della lunga storia del socialismo riformista lastrigiano aprendosi alla partecipazione di cittadini interessati alla politica e ai suoi processi locali perseguendo un’idea politica che abbia come obiettivo il benessere sociale ed economico dei cittadini attraverso il coinvolgimento e la partecipazione. Questo percorso ha portato il nostro movimento all’incontro leale e collaborativo con il Partito Democratico contribuendo a eleggere, nel giugno 2024, Emanuele Caporaso come sindaco di Lastra a Signa, artefice, con la sua giunta di un importante rilancio amministrativo”. Pertanto, “viste le premesse e considerata la scadenza elettorale del 12 e 13 ottobre per l’elezione del presidente e del consiglio della Regione Toscana, i Socialisti e indipendenti sosterranno convintamente Eugenio Giani alla conferma di Governatore della nostra Regione. Giani, con il suo impegno nello sviluppo e valorizzazione dei territori, le scelte coraggiose nel campo dei diritti civili e sociali, il puntuale supporto ai comuni toscani rende necessaria la sua riconferma a Governatore della Toscana. I Socialisti e indipendenti lastrigiani non mancheranno di sostenere anche il consigliere regionale uscente Fausto Merlotti che, con passione e competenza rappresenta nel Consiglio regionale il nostro territorio”.