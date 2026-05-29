Società della Salute Nord Ovest: Yuna Kashi Zadeh è il nuovo presidente

PIANA FIORENTINA – È Yuna Kashi Zadeh, vicesindaco di Scandicci, il nuovo presidente della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest. Già vicepresidente della Sds, succede a Camilla Sanquerin. Il nuovo presidente, deciso dall’assemblea dei soci, nel suo intervento ha sottolineato la necessità di costruire in sistema territoriale forte, capace di sostenere e prendere in carico in modo precoce i soggetti più fragili e vulnerabili, primi tra tutti i minori. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha affermato Yuna Kashi Zadeh -, consapevole del valore che questo consorzio rappresenta per il nostro territorio e per migliaia di cittadini che ogni giorno si affidano ai servizi sociali e socio-sanitari. In questi anni la Società della Salute ha affrontato passaggi complessi e importanti. Adesso dobbiamo andare avanti su quella strada, consolidando il percorso di rinnovamento interno e mettendolo sempre più nelle condizioni di dare risposte concrete ai territori. Credo che oggi il tema sociale sia uno dei punti più delicati per il futuro delle nostre comunità. Le trasformazioni sociali che stiamo vivendo, l’aumento delle fragilità familiari, il disagio giovanile, l’invecchiamento della popolazione, il problema dell’abitare e le nuove povertà, impongono alle istituzioni un cambio di passo. Non basta più intervenire solo nelle emergenze. Serve costruire un sistema territoriale forte, vicino alle persone e capace di lavorare sulla prevenzione, sull’ascolto e sulla presa in carico precoce delle fragilità. Penso in particolare ai minori e ai giovani più vulnerabili, alle famiglie che faticano a sostenere costi sempre più alti, agli anziani soli e alle tante persone che rischiano di scivolare ai margini senza fare rumore”.

Yuna Kashi Zadeh ha sottolineato che la “Società della Salute deve essere sempre di più un luogo di integrazione vera tra sociale e sanitario, capace di mettere insieme istituzioni, operatori, terzo settore e comunità locali. Questo territorio ha energie, competenze e una rete sociale molto forte. Il nostro compito sarà valorizzarle e rafforzarle con una visione chiara e concreta del futuro”. E ha ringraziato tutti i Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per la fiducia accordata e la presidente uscente Camilla Sanquerin “per il prezioso lavoro svolto in questi anni”.

La Società della Salute è un organismo consortile, i cui obiettivi sono l’integrazione del sistema sanitario e socio-sanitario con quello socio-assistenziale, il controllo della spesa attraverso il governo della domanda, l’esercizio della programmazione zonale in coerenza con i bisogni di salute della popolazione, l’attuazione di una azione diretta sui determinanti di salute, anche attraverso la promozione dell’attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie. Il territorio della SdS comprende i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia.