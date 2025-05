Soggiorni estivi diurni per anziani al Regina Margherita

CALENZANO – Dal 7 luglio al 1 agosto e dal 4 al 30 agosto si terranno i soggiorni estivi diurni per anziani autosufficienti. Ad ospitare i soggiorni diurni sarà la struttura comunale Regina Margherita a Le Croci di Calenzano. Le iscrizioni saranno aperte dal 27 maggio al 16 giugno e si potranno presentare: all’associazione comunale anziani di Clenzano in piazza De Andrè, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18, all’associazione comunale anziani di Sesto Fiorentino in viale Ariosto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e all’associazione comunale anziani di Campi Bisenzio in via Garcia Lorca, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Durante i soggiorni diurni sono previste attività di animazione, di socializzazione e gite di interesse culturale. La quota di partecipazione è di 160 euro per i primi 3 turni dal 7 al 14 agosto e 180 per l’ultimo turno di agosto e comprendono trasporto, colazione, pranzo e merenda/cena. La partenza è alle 8 e il ritorno alle 19.