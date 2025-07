“Sogno d’estate”, promosso dall’amministrazione il cartellone di appuntamenti

SIGNA – “Siamo estremamente soddisfatti del successo che hanno riscosso gli oltre 40 appuntamenti estivi che hanno animato la nostra città. È stato un programma ricco, vario e partecipato, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di valorizzare i nostri spazi pubblici”. Si esprime così il sindaco Giampiero Fossi, commentando la conclusione del cartellone “Sogno d’estate” promosso dall’amministrazione comunale durante i mesi estivi: il festival dedicato all’arte contemporanea, il cinema all’aperto, con la proiezione di sei pellicole, la festa per l’anniversario dei 25 anni del Parco dei Renai e ancora la ribattitura del Castruccino con il palio straordinario degli arcieri per il settimo centenario della conquista del castello di Signa, gli spettacoli di Luglio Bambino, il ballo liscio e la grande musica classica con il tenore Giorgio Casciarri, con un caleidoscopio di iniziative per tutti i gusti e tutte le età.

“Musica, cultura, sport, intrattenimento: ogni evento è stato un’occasione per stare insieme, riscoprire il piacere dell’incontro e rafforzare quel senso di comunità che è il cuore pulsante di Signa – ha aggiunto Fossi – per questo ringrazio moltissimo le associazioni, i volontari, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima stagione estiva. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo visto ci confermano che questa è la strada giusta: una città viva è una città che cresce, unita e consapevole della propria identità. E ora l’attenzione è tutta concentrata in vista del ritorno dell’Antica Fiera di Signa”.