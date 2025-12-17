“Sogno di mezzanotte”, al Teatro Il Gorinello il Capodanno sarà fra magia e illusionismo

CAMPI BISENZIO – Quest’anno il Teatro Il Gorinello ha scelto di festeggiare il Capodanno con uno stile diverso, ma con lo stesso obiettivo di sempre: il divertimento. La giornata del 31 dicembre sarà infatti dedicata alla magia e all’illusionismo con “Sogno di mezzanotte”, uno spettacolo inedito di Mattia Boschi pensato per coinvolgere grandi e piccoli, […]

CAMPI BISENZIO – Quest’anno il Teatro Il Gorinello ha scelto di festeggiare il Capodanno con uno stile diverso, ma con lo stesso obiettivo di sempre: il divertimento. La giornata del 31 dicembre sarà infatti dedicata alla magia e all’illusionismo con “Sogno di mezzanotte”, uno spettacolo inedito di Mattia Boschi pensato per coinvolgere grandi e piccoli, con doppio appuntamento: il primo alle 18, quello successivo alle 22 fino al brindisi di mezzanotte. I biglietti sono acquistabili presso il bar del circolo Mcl Il Gorinello in via del Santo 3 a Campi Bisenzio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono 351 9823597 e 351 5863730.