Solidarietà al PD dai gruppi consiliari di maggioranza

SESTO FIORENTINO – Solidarietà al PD sestese per l’atto vandalico alla sede, arriva dai gruppi della maggioranza in consiglio comunale: Sinistra Italiana Sesto Fiorentino, l’associazione Per Sesto e il gruppo misto. “Solidarietà – si legge in una nota dei gruppi di maggioranza – al Partito Democratico di Sesto Fiorentino per l’episodio di vandalismo che la scorsa notte ha colpito la sede di piazza Ginori. Il leale confronto politico non può e non deve mai travalicare le regole della democrazia, traducendosi in atti che non possono e non devono essere sottovalutati”.