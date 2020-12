Solidarietà in Circolo: il PD aderisce all’iniziativa. Ecco quando e dove consegnare gli alimenti

SESTO FIORENTINO – Solidarietà in Circolo, il progetto promosso dal segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti arriva anche a Sesto Fiorentino. Il PD sestese, infatti, ha aderito all’iniziativa. “Il Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha deciso di aderire alla campagna di mobilitazione – ha detto il segretario del PD sestese Massimo Labanca – mettendo a […]

SESTO FIORENTINO – Solidarietà in Circolo, il progetto promosso dal segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti arriva anche a Sesto Fiorentino. Il PD sestese, infatti, ha aderito all’iniziativa. “Il Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha deciso di aderire alla campagna di mobilitazione – ha detto il segretario del PD sestese Massimo Labanca – mettendo a disposizione la propria sede di piazza Ginori ed i propri iscritti che vorranno raccogliere, in qualità di volontari, i generi alimentari che i cittadini sestesi avranno la generosità di donare. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza della crisi economica e sociale causata anche dall’attuale pandemia e dalla volontà del PD di stare al fianco delle persone e delle famiglie in difficoltà”.

La sede di Piazza Ginori sarà aperta per la raccolta: venerdì 11 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30, sabato 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 12,30, venerdì 18 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30, sabato 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 12,30. I prodotti alimentari da donare sono: pasta, riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi, ecc.), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato a lunga scadenza, panettoni e biscotti”.

“Quanto raccolto – prosegue Labanca – verrà poi consegnato alle Associazioni della nostra città (Caritas, Chicco di grano, Misericordia di Sesto Fiorentino) che già da tempo stanno offrendo sostegno alimentare alle persone più fragili e in difficoltà. Mi auguro che la ‘Solidarietà in Circolo’ coinvolga con generosità un ampio numero di cittadini e di iscritti al Partito Democratico che, con un semplice gesto, daranno un aiuto concreto a chi ne ha veramente bisogno”..