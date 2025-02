Sopralluogo a Figline della commissione 4: sabato 8 febbraio consiglio comunale straordinario sul rischio idraulico a Prato

PRATO – Questo pomeriggio la commissione 4, congiuntamente con la commissione 3 del Comune di Prato, ha effettuato un sopralluogo presso la località di Figline per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino dopo i danni dell’alluvione del novembre 2023. A seguito dell’evento calamitoso che ha colpito il nostro territorio, l’amministrazione comunale ha immediatamente attivato tutte le risorse possibili per garantire il rapido avvio degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture danneggiate. In collaborazione con la Regione e il Genio civile c’è un costante confronto per portare avanti al meglio i lavori. “Questo sopralluogo è stato fondamentale per constatare l’avanzamento e la situazione in cui si svolgono gli interventi, anche per raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei residenti. La collaborazione tra Comune, Regione e i vari enti coinvolti ha permesso di intervenire nei tempi più rapidi possibili con il Comune ha cercato di velocizzare le procedure intervenendo con la massima efficienza”, ha detto Francesco Bellandi (Pd), presidente della commissione urbanistica.

“L’impegno dell’amministrazione comunale nel monitorare costantemente lo stato del territorio continua senza sosta, con l’obiettivo di prevenire futuri eventi critici e migliorare la resilienza delle infrastrutture cittadine. L’obiettivo nella progettualità e programmazione in materia è quello di tenere insieme il reticolo idrografico con il sistema fognario per una visione complessiva del tema idraulico sul nostro territorio, concertando interventi e programmazione con tutti gli enti chiamati in causa facendo un ragionamento di bacino idrico. La mattina di sabato 8 febbraio si svolgerà il consiglio comunale straordinario sul rischio idraulico e con l’occasione avremo modo di mettere in chiaro le esigenze del nostro territorio, viste le ingenti risorse necessarie, l’amministrazione comunale non può fare da sola. Risulta quindi necessaria concertazione tra i vari enti sovraordinati per il finanziamento delle opere. La messa in sicurezza del territorio e il coordinamento dei vari enti sono oggi una delle priorità della nostra amministrazione, per la tutela delle persone, delle attività economiche e della vivibilità della nostra città”, ha concluso Bellandi.