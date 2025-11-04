Sopralluogo dell’onorevole Mazzetti nelle zone dell’alluvione di marzo

CALENZANO – Visita, ieri mattina, dell’onorevole Erica Mazzetti, membro della commissione parlamentare sul rischio idrologico e responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia nei luoghi dell’alluvione del marzo scorso. “Il contrasto al rischio idrogeologico è un obiettivo concreto – ha detto Mazzetti – che porto avanti e questi sopralluoghi sono indispensabili perché ci […]

CALENZANO – Visita, ieri mattina, dell’onorevole Erica Mazzetti, membro della commissione parlamentare sul rischio idrologico e responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia nei luoghi dell’alluvione del marzo scorso. “Il contrasto al rischio idrogeologico è un obiettivo concreto – ha detto Mazzetti – che porto avanti e questi sopralluoghi sono indispensabili perché ci sono intere comunità della Toscana che subiscono danni e molto spesso non ricevono adeguati ristori”. All’incontro erano presenti il commissario di Forza Italia Calenzano, Biancastella Maienza, e alcuni componenti del coordinamento di Forza Italia Calenzano, la consigliera di Fdi Monica Castro, il direttivo del comitato “Settimo Miglio” di Settimello, in particolare Federica Brunori, Alessandro Vigani e Pino Lentini, un rappresentante del gruppo Vangi e Brunetto Corvari, proprietario della proprietà confinante con il terreno dell’Alia. Dopo Settimello l’onorevole Mazzetti si è recata con altri residenti in zona Ponte alla Marina per un sopralluogo sull’argine del torrente Marina dove la situazione degli argini si presentava molto rischiosa considerando anche le numerose unità abitative costruite in prossimità dello stesso. “Continuerò ad approfondire riferendo nell’apposita Commissione d’inchiesta, la prima in Italia. Quanto raccolto serve e servirà per migliorare il lavoro che deve condurre a una nuova strategia contro il rischio idraulico e idrogeologico”.