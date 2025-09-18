PRATO – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, una pattuglia della Polizia locale è intervenuta all’interno di un negozio in via Garibaldi, dove una giovane donna è stata sorpresa a sottrarre merce senza pagare. La donna è stata trovata in possesso di articoli per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, successivamente restituiti al punto vendita. È scattata una denuncia per furto, con accompagnamento al Comando per gli atti di rito. L’episodio rientra nelle operazioni di controllo straordinario realizzate con un rafforzamento della presenza delle pattuglie in città: sei in servizio nel solo centro storico, di cui due a piedi, due automontate e due a presidio fisso.
Sorpresa a rubare in un negozio del centro storico
