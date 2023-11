Sorpresi dai Carabinieri a bordo di un’auto rubata: due arresti a Signa

SIGNA – Sono stati arrestati i due giovani sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa a bordo di un’auto rubata. Si tratta di due ragazzi italiani, di 19 anni, disoccupati e già noti alle forze di polizia. I fatti risalgono alla prime ore di ieri, 1 novembre, quando una pattuglia dei Carabinieri ha controllato una Fiat Punto con all’interno i due ragazzi, ferma in via XIII Martiri, a San Piero a Ponti, nel Comune di Signa. L’auto era stata rubata poco prima a Sesto Fiorentino in via del Cantone, all’uscita di un locale pubblico, a un 37enne della Repubblica Dominicana dopo avere asportato 400 euro in contanti e le chiavi del veicolo, custodite nella borsa della moglie. L’auto è stata restituita al proprietario, mentre i due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in concorso continuato. I due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Signa in attesa dell’udienza di convalida.