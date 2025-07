Sorpreso ad “armeggiare” su un motoveicolo in sosta: ventenne arrestato dalla Polizia

SESTO FIORENTINO – Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno tratto in arresto un 20enne di origine tunisina per il reato di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno sorpreso, nei pressi di via Lucchese, […]

SESTO FIORENTINO – Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno tratto in arresto un 20enne di origine tunisina per il reato di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno sorpreso, nei pressi di via Lucchese, il 20enne intento ad armeggiare con i cavi di un motoveicolo in sosta. Alla vista dei poliziotti, si è dato a precipitosa fuga gettandosi nel canale “Fosso Osmannoro” e, dopo essere stato raggiunto dagli agenti all’interno del canale, il giovane ha iniziato a colpirli ripetutamente con calci e pugni. Con non poca difficoltà, il 20enne di origine tunisina è stato bloccato e, tratto in arresto: su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze. All’esito del rito direttissimo, il giudice ha proceduto alla convalida dell’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino. Uno degli agenti intervenuti, a seguito della colluttazione, ha riportato delle escoriazioni multiple giudicate guaribili in 3 giorni.