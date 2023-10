Sospesa per trenta giorni la licenza a una discoteca e denunciata una persona per lesioni aggravate

LASTRA A SIGNA – Sospesa per trenta giorni la licenza a una discoteca e denunciato un cittadino straniero per lesioni aggravate. Nel corso della giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Signa – Nucleo Operativo e Radiomobile – hanno notificato il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a una discoteca di Lastra a Signa. Una decisione che, proposta dall’Arma in base all’esito dell’attività di controllo effettuata in relazione a diversi episodi, verificatisi dall’inizio dell’anno, di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica ed emessa dalla Questura di Firenze, comporta la cessazione dell’attività a decorrere dal giorno successivo alla notifica. Nello specifico, l’episodio più significativo, risale a domenica 1 ottobre quando due cittadini marocchini, al culmine di una lite, sono stati feriti davanti al locale da un connazionale armato di coltello. Uno dei due ha riportato lesioni gravi tali da riservare la prognosi. Le indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa hanno permesso di identificare e denunciare in stato di libertà per il reato di lesioni gravissime aggravate un 28enne marocchino già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.