Sotto l’albero e nella calza della Befana, il gruppo Fratres Nesi chiede tante donazioni di sangue

LASTRA A SIGNA – Due raccolte sangue davvero speciali. Sono quelle organizzate dal gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa per i giorni di Natale e dell’Epifania. “Quello che facciamo – spiegano – è molto semplice, invitiamo a fare un gesto di solidarietà durante le prossime festività natalizie: donare sangue nei giorni di Natale o Befana. Un regalo diverso, un modo semplice per aiutare chi ha bisogno di cure e speranze, soprattutto in questo periodo così difficile per tutti”. Inoltre, il consiglio direttivo della Fratres approfitta dell’occasione “per ringraziare tutti i commercianti lastrigiani che hanno esposto il volantino con gli auguri del gruppo e le informazioni per contattare la sede, consegnando in più ai propri clienti, la prima settimana di dicembre, le bustine di gel igienizzante per le mani”. “Da parte nostra – concludono – auguriamo a tutti i donatori, ai volontari e al personale sanitario un sereno Natale”. Per informazioni ma soprattutto per “prenotare” la donazione di sangue, www.fratreslastra.org – 3397652996.