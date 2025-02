Sottopassi della “declassata”, il consiglio comunale di Prato chiede interventi urgenti ad Anas 

PRATO – Il consiglio comunale di Prato ha approvato due ordini del giorno che impegnano l’amministrazione a chiedere ad Anas interventi urgenti per la sicurezza idraulica dei sottopassi della declassata, con particolare attenzione a quello di Pratilia. “Sono molto soddisfatta dall’esito del consiglio comunale, – dice Monia Faltoni, capo gruppo Pd – maggioranza e minoranza hanno trovato un’intesa che ha portato all’approvazione di due ordini del giorno sulla sicurezza idraulica dei sottopassi. Si tratta di un segnale importante per Prato, anche alla luce del consiglio comunale straordinario che abbiamo fatto sul rischio idrogeologico. Su questi temi, così importanti per i cittadini, non ci si può dividere. Ora Anas deve farsi parte attiva nel garantire la manutenzione di queste importanti infrastrutture. Pulire le caditoie o potenziare i sistemi di sollevamento delle acque, alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi che sempre più si registrano, è una priorità assoluta. Gli impianti della declassata, progettati anni fa, non sono più adeguati a rispondere alle esigenze e alle necessità di oggi. Serve un intervento strutturale che affronti il problema alla radice”.

Il documento approvato chiede ad Anas una programmazione adeguata per la manutenzione periodica delle caditoie e dei sensori, sia nel sottopasso che nelle rampe di accesso. È prevista inoltre la predisposizione di un nuovo sistema di sollevamento acque presso il sottopasso di Pratilia, che attualmente presenta criticità per la distanza dell’impianto di pompaggio e l’assenza di una vasca di raccolta nelle immediate vicinanze. L’ordine del giorno impegna anche Anas a preparare un quadro conoscitivo dettagliato dei sottopassi lungo la SS719 per pianificare gli interventi strutturali necessari. Le richieste nascono dalla necessità di risolvere i frequenti allagamenti che causano la chiusura dei sottopassi, con pesanti ricadute sulla viabilità comunale.