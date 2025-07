Sp 130 di Morello: anticipata al 21 luglio l’apertura al traffico

SESTO FIORENTINO – Anticipata al 21 luglio l’apertura al traffico della Sp 130 di Monte Morello. Le principali novità riguardo al cronoprogramma, dopo la riapertura lo scorso 30 giugno con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e velocità a 30 km/h, del tratto in corrispondenza del km 11 in località Gualdo, sono l’accoglimento dei suggerimenti della Direzione Lavori in base ai quali la Città Metropolitana ha disposto, con specifica ordinanza, di chiudere al traffico in entrambi i sensi di marcia il tratto in questione nei casi di allerta meteo arancione o rossa per rischio idrogeologico – idraulico – temporali forti. L’ordinanza sarà così attiva da quattro ore prima a quattro ore dopo l’eventuale allerta meteo. Importante ulteriore novità è la riapertura anticipata al traffico al km 7 in località Le Torricelle: è fissata per il 21 invece invece che per il 23 luglio, come da precedente cronoprogramma. Si precisa che la strada sarà riaperta con lavori ancora in corso, ai soli veicoli inferiori alle 3 tonnellate, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e velocità prevista di 10 km/h.

Successivamente, dal 18 agosto, il tratto in località Le Torricelle sarà riaperto al traffico anche ai mezzi superiori alle 3 tonnellate, sempre con limite a 10 km/h. Sarà presente ancora il cantiere per i lavori che proseguiranno fino al 15 settembre per eseguire le riasfaltatura, posizionare la segnaletica, completare le finiture oltre alla pulizia del cantiere. Il consigliere delegato alla viabilità della Piana fiorentina, David Baroncelli, spiega che “resta alto l’impegno della Città Metropolitana, di tutti i tecnici e delle imprese coinvolti, ai fini di un rapido ripristino delle normali condizioni di viabilità, nonostante le criticità emerse durante i lavori in località Le Torricelle, soprattutto per l’interferenza con la linea elettrica aerea di E-Distribuzione, la differente consistenza del terreno rispetto a quanto preventivato, con conseguente necessità di adeguamento delle macchine operatrici, così come per le elevate temperature dei giorni scorsi”.