Sp8 per Barberino, il sindaco Carovani chiede alla Metrocittà un tavolo per migliorare la sicurezza

CALENZANO – L’incidente avvenuto ieri sulla Sp8 dove ha perso la vita Matteo Petti, mentre la sua compagna è in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, riporta l’attenzione sulla pericolosità della strada provinciale. E il sindaco Giuseppe Carovani chiede alla Città Metropolitana che ha competenza sulla strada, un tavolo di coordinamento per migliorare la sicurezza di quel tratto di viabilità. Il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, esprime profondo cordoglio per la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla Sp8 all’altezza di Pontenuovo, manifestando vicinanza alla famiglia e alla figlia di Petti, vicesindaco di Campi Bisenzio, a nome dell’amministrazione comunale. Per quanyo riguarda, invece, la strada provinciale Barberinese, il sindaco Carovani oggi ha scritto alla Prefettura per chiedere un tavolo di coordinamento con tutti gli Enti interessati e competenti, in modo da analizzare e considerare eventuali misure per migliorare la sicurezza stradale.

“La Sp8, su cui ha competenza la Città Metropolitana – spiega il sindaco Carovani – è un’arteria strategica per Calenzano e per i nostri cittadini, ma lo è anche a livello sovracomunale perché frequentemente utilizzata in occasione delle chiusure del tratto autostradale dell’A1, sia quelle programmate che quelle adottate in caso di emergenze sull’autostrada. Ieri questo incidente mortale, due mesi fa un altro grave sinistro sempre nello stesso tratto. Sappiamo che uno dei problemi maggiori della strada è l’eccessiva velocità di percorrenza: bisognerà capire quali siano le misure più adeguate a giudizio degli enti preposti per contrastare questo fenomeno. Esprimo la mia vicinanza ai familiari della vittima e un pensiero alla persona ferita. Un ringraziamento sentito alle forze dell’ordine che ieri sono intervenute, in particolare alla nostra Polizia locale che ha fornito supporto nei rilievi”.