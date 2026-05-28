SP9 “di Comeana”: conclusi i lavori di consolidamento sul ponte nel Comune di Carmignano. Lunedì 1 giugno la riapertura al traffico

CARMIGNANO – Sono terminati i lavori di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP9 “di Comeana” nel Comune di Carmignano, confine tra la Provincia di Prato e la Città Metropolitana di Firenze (e fra i Comuni di Carmignano e Signa). L’intervento, infatti, aveva reso necessaria la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato per consentire […]

CARMIGNANO – Sono terminati i lavori di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP9 “di Comeana” nel Comune di Carmignano, confine tra la Provincia di Prato e la Città Metropolitana di Firenze (e fra i Comuni di Carmignano e Signa). L’intervento, infatti, aveva reso necessaria la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza. I lavori hanno riguardato interventi di scarifica della carreggiata, idrodemolizione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, finalizzati al consolidamento e alla messa in sicurezza della struttura. Con la conclusione dell’intervento, a partire da lunedì 1 giugno sarà riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia per i veicoli con massa complessiva fino a 44 tonnellate.