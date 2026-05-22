SP9: riaperta al traffico la strada dopo i lavori al ponte

PRATO – La Provincia di Prato informa che da oggi è stato riaperto al traffico veicolare il tratto della SP9, nel Comune di Carmignano, interessato dai lavori di consolidamento strutturale del ponte (al km 0+000). La chiusura si era resa necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi previsti sulla sede stradale, tra cui scarifica, idrodemolizione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, operazioni che richiedevano l’impiego di mezzi e attrezzature incompatibili con la contemporanea circolazione dei veicoli. La riapertura al traffico è avvenuta nel rispetto dei tempi stabiliti, con un anticipo di una settimana rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto. L’intervento rappresenta un investimento significativo nella manutenzione e nel miglioramento della qualità delle infrastrutture del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, affidabilità e durabilità dell’opera nel tempo.