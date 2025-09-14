News

Spaccata ad un negozio del CentroSesto

SESTO FIORENTINO – Spaccata nella notte al centro commerciale Centro Sesto. Ignoti hanno sfondato l’accesso alla gioielleria all’interno dell’Ipercoop portandosi via i preziosi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri. Il furto sarebbe avvenuto attorno alle 3.30. Notizia in aggiornamento

