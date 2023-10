Spaccio di droga ai giardini di via Aldo Moro: arrestato un uomo, segnalato alla Prefettura il minorenne che la stava acquistando

CAMPI BISENZIO – Arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. E’ successo ieri pomeriggio verso le 17.30 quando i militari della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno notato nei giardini di via Aldo Moro la presenza di due uomini che, con fare sospetto, si sono scambiati rapidamente degli oggetti. I Carabinieri li hanno subito controllati, trovando in tasca al primo 1,80 grammi di hashish appena acquistato dall’altro, che aveva con sé 85 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati e un 33enne marocchino è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida prevista nei termini di legge. L’acquirente, un minorenne italiano 15enne, è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per uso personale.