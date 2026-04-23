“Spazi. Racconto di una fioritura” alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – Si chiude venerdì 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Spazi – Racconto di una fioritura” la prima edizione del Festival Sguardi Sensibili dedicata all’accoglienza e alla valorizzazione delle neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana. In programma alle 21 al Centro Culturale La Lucciola, “Spazi – Racconto di una fioritura” vede protagonista l’attrice Alessia De Rosa, per raccontare con parole e movimenti corporei una storia scritta a quattro mani con Andrea Bruni, movimenti di scena Samuele Cardini. “Non si è mai pronti a partire – spiega Alessia De Rosa – ma il desiderio si fa così potente, da non poterne fare a meno. È così che è nato ‘Spazi’, dalla mia necessità inevitabile di mettere-in-scena il viaggio nelle stanze del passato, un processo intimo e profondo di revisione e ricerca personale iniziato ai miei 40 anni. Lo spettacolo ha debuttato nel 2016: ad ogni replica mi sono chiesta se ciò che portavo in scena raccontasse ancora di me. Oggi, dopo 10 anni, comprendo con maggiore consapevolezza e maturità questo testo, riconoscendone il suo potere trasformativo”. Biglietti 12/10 euro, prevendite www.ticket.it.