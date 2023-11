“Spesa sospesa” e donazione di prodotti per i pasti dei volontari: Tigotà al fianco della popolazione campigiana

CAMPI BISENZIO – Le forti e numerose dimostrazioni di affetto e solidarietà per la popolazione toscana colpita dal maltempo continuano senza sosta. A dare una mano ai cittadini che hanno visto allagate le proprie abitazioni ci sono centinaia di volontari che stanno lavorando per pulire e sistemare ciò che acqua e fango hanno spazzato via. […]

CAMPI BISENZIO – Le forti e numerose dimostrazioni di affetto e solidarietà per la popolazione toscana colpita dal maltempo continuano senza sosta. A dare una mano ai cittadini che hanno visto allagate le proprie abitazioni ci sono centinaia di volontari che stanno lavorando per pulire e sistemare ciò che acqua e fango hanno spazzato via. Tigotà, brand che commercializza, fra gli altri, prodotti per la casa, ha deciso di scendere in campo proprio per sostenere lo sforzo della macchina dei volontari con una donazione di oltre cinquemila tra bicchieri, piatti e posate che saranno utilizzate per servire i pasti alle persone impegnate nei soccorsi. Prodotti compostabili e riciclabili per non impattare sull’ambiente.

Negli store di Campi Bisenzio, Prato via delle Ripalte e Montemurlo è stata attivata inoltre un’iniziativa di “Spesa sospesa” che permetterà di lasciare alle persone in difficoltà e con problemi di natura economica, dovuti ai danni provocati dal maltempo, prodotti in omaggio. La clientela troverà degli spazi appositi all’interno dei negozi dove lasciare le proprie donazioni. “Cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo rispetto a un territorio a cui siamo molto legati, – afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnati centinaia di volontari, sta svolgendo un lavoro straordinario a supporto della popolazione. La “Spesa sospesa” è poi una soluzione per sostenere le persone che in pochi attimi hanno perso praticamente tutto”. “Ringrazio – conclude Gottardo – i nostri collaboratori per l’impegno e la determinazione profusi in questi momenti di difficoltà”.