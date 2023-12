Sport, 50.000 euro dalla Città metropolitana per le società colpite dall’alluvione

FIRENZE – Il consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, ha approvato la creazione di un fondo straordinario di 50.000 euro per le società sportive colpite dalla recente alluvione. “E’ una scelta giusta – dice Armentano – per sostenere quelle realtà sportive che si trovano in difficoltà per garantire la continuità delle attività. Sappiamo cosa ha significato la privazione dello sport durante il Covid. La mancanza di continuità ha portato tanti giovani ad abbandonare lo sport e non possiamo permetterci che questo accada nuovamente. Abbiamo il dovere di fare ripartire le attività il prima possibile e ridare agli sportivi momenti utili sia per la loro crescita agonistica che per quella educativa”. Enrico Carpini, capo gruppo di Territori beni comuni, ha replicato che “pur accogliendo favorevolmente questo atto, sia necessario lavorare in sinergia con la Regione Toscana per spendere al meglio le somme messe a disposizione”. “Lavoriamo in sinergia con la Regione Toscana – ha aggiunto Armentano – che ha designato la società Sport e salute; quest’ultima effettuerà screening attenti sulle reali necessità delle società sportive colpite dagli eventi alluvionali e monitorerà i dati per addivenire ad una giusta mediazione di spesa”.