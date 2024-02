“Sport e violenza”, se ne parla sabato in un talk show organizzato dalla Uisp Firenze

FIRENZE – “Lo sport è violento?”: è questo il provocatorio titolo del talk show che si terrà sabato 10 febbraio alle 10 alle 13 presso lo Spazio Eventi nei rinnovati locali della Manifattura Tabacchi a Firenze, in via delle Cascine. Alla luce degli ultimi episodi di violenza e razzismo accaduti nello sport di vertice, la […]

FIRENZE – “Lo sport è violento?”: è questo il provocatorio titolo del talk show che si terrà sabato 10 febbraio alle 10 alle 13 presso lo Spazio Eventi nei rinnovati locali della Manifattura Tabacchi a Firenze, in via delle Cascine. Alla luce degli ultimi episodi di violenza e razzismo accaduti nello sport di vertice, la discussione e l’approfondimento verterà sui problemi di intolleranza, discriminazione e violenza anche nello sport amatoriale. Per fare il punto sullo stato della situazione e captarne i campanelli d’allarme da ascoltare per debellare sul nascere i fenomeni negativi. L’organizzazione dell’iniziativa è a cura del Comitato di Firenze dell’Uisp presieduto da Marco Ceccantini, con il patrocinio del Comune di Firenze.

Tra i relatori, oltre allo stesso Marco Ceccantini, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Nicola Armentano, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze, Paolo Mangini, presidente Federcalcio toscana, Roberto Bresci, presidente Federnuoto toscana, Claudia Galigani, consigliere Fipav Toscana, la psicologa dello sport Sara Binazzi, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, Andrea Faggi e Roberto Posarelli, presidenti provinciali rispettivamente di Aics e Csi. Nel corso della manifestazione anche contributi video con alcuni dei testimoni diretti di fatti spiacevoli accaduti, ex giocatori viola e testimonial. Modera il dibattito la giornalista Gaia Simonetti. A metà mattinata previsto coffee break per tutti i partecipanti. Ingresso libero.