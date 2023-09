Sportello badante, è ripartito il servizio presso il Punto Amico in via Cadorna a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ attivo il venerdì dalle 9 alle 12 presso gli uffici del Punto Amico in via Cadorna il servizio “Pronto badante”, un progetto della Regione Toscana che mette a disposizione delle famiglie toscane un servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, […]

LASTRA A SIGNA – E’ attivo il venerdì dalle 9 alle 12 presso gli uffici del Punto Amico in via Cadorna il servizio “Pronto badante”, un progetto della Regione Toscana che mette a disposizione delle famiglie toscane un servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità. Un operatore autorizzato sarà presente per dare agli utenti le informazioni necessarie per accedere al servizio. Per ulteriori informazioni https://www.regione.toscana.it/-/pronto-badante-in-tutta-la-regione.