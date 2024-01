Sportello supporto psicologico per studenti alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Da venerdì 2 febbraio sarà aperto in Biblioteca un nuovo servizio pensato per studenti da 18 a 25 anni che affrontano le difficoltà e le tensioni legate all’esame di maturità o ai primi anni del percorso universitario: si tratta di uno Sportello di accoglienza a cura di uno psicologo per la realizzazione […]

SESTO FIORENTINO – Da venerdì 2 febbraio sarà aperto in Biblioteca un nuovo servizio pensato per studenti da 18 a 25 anni che affrontano le difficoltà e le tensioni legate all’esame di maturità o ai primi anni del percorso universitario: si tratta di uno Sportello di accoglienza a cura di uno psicologo per la realizzazione di colloqui individuali di informazione e orientamento. I colloqui costituiranno uno spazio utile nel quale poter richiedere consulenza circa difficoltà nel superamento di sfide scolastiche ed accademiche (difficoltà nella gestione emotiva durante prove di verifica/esami; disorientamento legato alla pianificazione dello studio negli anni dell’Università; demotivazione rispetto alla scelta universitaria etc). Il servizio è curato da Promopsi, cooperativa sociale e spinoff accademico dell’Università degli Studi di Firenze nata con l’intento di diffondere sul territorio i risultati della ricerca del Laboratorio di Psicologia Scolastica, proponendo interventi e formazioni derivate da studi scientifici.

Ogni venerdì fino a maggio uno psicologo della Cooperativa sarà a disposizione degli studenti per ascoltare le loro difficoltà e trovare insieme a loro le strategie più efficaci per gestire paure e ansia legate al percorso scolastico o universitario. Gli studenti interessati potranno prenotare gratuitamente il proprio colloquio tramite il form online: www.bibliosestoragazzi.it/supporto indicando la data e orario prescelto e riceveranno indicazioni sui colloqui che si svolgeranno in uno spazio riservato all’interno della Biblioteca. Per informazioni è possibile scrivere a salaragazzi@comune.sesto-fiorentino.fi.it