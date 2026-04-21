“Stamattina è stato inverno”, giovedì 23 in Salablu il terzo appuntamento con la rassegna “Il teatro e la città”

SIGNA – Giovedì 23 aprile alle 21.15 andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna “Il teatro e la città”. In Salablu, infatti, il Centro Iniziative Teatrali si presenta con lo spettacolo “Stamattina è stato inverno” di e con Manola Nifosì, che racconta una vecchia storia di famiglia che sembrava si fosse persa per sempre. […]

SIGNA – Giovedì 23 aprile alle 21.15 andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna “Il teatro e la città”. In Salablu, infatti, il Centro Iniziative Teatrali si presenta con lo spettacolo “Stamattina è stato inverno” di e con Manola Nifosì, che racconta una vecchia storia di famiglia che sembrava si fosse persa per sempre. Una di quelle storie che segnano il destino di chi le vive. È il 4 agosto 1944. Arenne, ha quattordici anni, quella che sta per vivere, e che non dimenticherà mai, è una brutta pagina della nostra storia collettiva e una dolorosa pagina della sua storia personale (regia Manola Nifosì e Sergio Aguirre).

La rassegna organizzata dal Centro Iniziative Teatrali e dal Comune di Signa “ha l’obiettivo – si legge in una nota – di creare un rapporto tra il teatro e il paese, da qui il titolo. Il criterio di scelta degli ospiti è quello di individuare artisti che non abbiano perso il contatto con il pubblico, che attraverso la loro ricerca artistica esprimano il profondo rispetto con il quale vogliono comunicare”. Prossimo spettacolo domenica 17 maggio alle 21 con il Teatro Urbano di Comunità che presenta “La magnifica avventura – Molière e dintorni” di Manola Nifosi. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, prenotazione obbligatoria telefono/WhatsApp al numero 329 8628437.