Stanasel (Lega): “L’ennesimo schiaffo della Regione al Pd pratese. A rimetterci è sempre la nostra città”

PRATO – “La mancata nomina di un esponente del Pd pratese nella nuova giunta regionale del Giani bis – a partire dall’ex sindaco Matteo Biffoni, che è stato il più votato tra gli eletti della coalizione – rappresenta l’ennesimo schiaffo della Regione al partito pratese e, di conseguenza, anche alla nostra città”: lo dice Claudiu Stanasel, già vicepresidente del consiglio comunale e capogruppo della Lega. “Nonostante i proclami trionfalistici del segretario provinciale Marco Biagioni, che aveva rivendicato per Prato una rappresentanza forte nel nuovo governo regionale, – aggiunge – la realtà è ben diversa: nessun rappresentante del Pd pratese siederà in giunta. Un segnale inequivocabile della totale irrilevanza politica del Partito Democratico di Prato in Toscana, che si conferma succube delle decisioni fiorentine e incapace di difendere gli interessi del nostro territorio”.

“Dopo undici anni di amministrazioni Pd, – conclude – Prato è stata sistematicamente esclusa dalle grandi scelte strategiche regionali: abbandonata sui temi della sicurezza, della sanità, delle infrastrutture e della cultura. Un partito debole, che si accontenta di celebrare risultati elettorali senza mai ottenere un vero peso politico, lasciando la seconda città della Toscana ai margini delle decisioni che contano. Noi, come Lega, continueremo a fare la nostra parte. In particolare, io lavorerò a fianco del consigliere regionale Massimiliano Simoni, con il quale porteremo le istanze dei cittadini pratesi in Regione Toscana, nella speranza che Giani e compagni ascoltino finalmente la voce di Prato e restituiscano alla nostra città il rispetto e la dignità che merita. Prato ha bisogno di voce, peso e coraggio politico, non di partiti che si accontentano delle briciole. La Lega continuerà a battersi perché la seconda città della Toscana torni al centro delle politiche regionali e riceva il rispetto che le spetta”.