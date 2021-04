Starbucks ha aperto al centro commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – Ha aperto ieri 26 aprile Starbucks® al centro commercialeI Gigli primo in Toscana e dodicesimo in Italia, sarà gestito da Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia, e creerà 15 nuovi posti di lavoro. Lo store si estende su una superficie totale di 160 mq su un unico piano, con 55 posti a […]

CAMPI BISENZIO – Ha aperto ieri 26 aprile Starbucks® al centro commercialeI Gigli primo in Toscana e dodicesimo in Italia, sarà gestito da Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia, e creerà 15 nuovi posti di lavoro. Lo store si estende su una superficie totale di 160 mq su un unico piano, con 55 posti a sedere e uno spazio esterno privato con altri ulteriori 25.

Oltre alle bevande iconiche, Starbucks® propone un’ampia offerta gastronomica studiata appositamente per il gusto italiano, da assaporare in qualsiasi momento della giornata, rinnovandola ogni tre mesi, con nuove ricette create per incontrare le esigenze dei clienti e migliorare la loro esperienza. Ogni mattina Starbucks® offrirà così prodotti tipici della colazione italiana, dal dolce al salato, per soddisfare le preferenze di ogni cliente. Per il pranzo, la proposta andrà invece incontro alle esigenze di chi desidera fare uno spuntino leggero, con panini freschi e insalate.